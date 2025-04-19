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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس لص الهواتف بالمطرية 15 يوما

ارشيفيه
ارشيفيه
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة وعميله سيئ النية بمنطقة المطرية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

سقوط لص الهواتف المحمولة بالمطرية

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطل “له معلومات جنائية” بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها والمتحصلة من وقائع سرقة آخرى لدى عميله سيئ النية (عامل – مقيم بدائرة القسم.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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