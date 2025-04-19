سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

أمرت النيابة المختصة بحبس عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمدينة نصر، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

سقوط عصابة الخطيفة في مدينة نصر

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطلاين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسوب "الخطف"، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مسروقات لدى عميلهما سيىء النية فنى صيانة ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.