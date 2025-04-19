اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي جبهة النصرة

تستكمل محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم نور الدين زنكي"التابع لجبهة النصره .

هيئة المحكمة

تعقد الجلسه برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضويه المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

الاتهامات

أسندت النيابه للمتهم في القضيه رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدوله تهم الالتحاق بجماعه مسلحه يقع مقرها خارج البلاد والالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهه النصره بدوله سوريا الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه والارهاب وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.