قصف جوي إسرائيلي على حي السلام جنوب شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفًا جويًا على حي السلام جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

70 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغت 70 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال.

قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين.. وتطلق قنابل الغاز خلال اقتحام المدن

مساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت منزل المواطن أكرم طقاطقة وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم، حيث اقتحمت مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبلدتي الدوحة والخضر، وجبل الموالح، دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات.