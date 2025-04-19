أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم السبت 19 أبريل 2025

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم حالة من التباين في أداء أبرز العملات المشفرة، وسط استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، حيث سجلت بعض العملات مكاسب ملحوظة، بينما تعرضت أخرى لانخفاضات طفيفة.

أداء أبرز العملات الرقمية:

بيتكوين (BTC):

واصلت بيتكوين الحفاظ على مكانتها في صدارة السوق بقيمة 84,714 دولارًا، مع حجم تداول يومي بلغ 11.70 مليار دولار، واستحواذ على 28.73% من السوق. وسجلت العملة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.21% خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت بنسبة 1.78% على مدار الأسبوع. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لها نحو 1.68 تريليون دولار.

إيثريوم (ETH):

سجلت إيثريوم ارتفاعًا بنسبة 0.51% اليوم ليصل سعرها إلى 1,592.65 دولارًا، بحجم تداول يومي بلغ 6.22 مليار دولار، وقيمة سوقية قدرها 192.18 مليار دولار.

تيثر (USDT):

استقرت العملة المستقرة تيثر عند 0.9996 دولار دون تغيير يذكر، مع حجم تداول يومي ضخم بلغ 32.42 مليار دولار، لتحتفظ بنسبة هيمنة كبيرة بلغت 74.53% ضمن العملات المستقرة، وبقيمة سوقية إجمالية 144.77 مليار دولار.

ريبل (XRP):

ارتفعت ريبل بنسبة 0.91% لتسجل 2.0785 دولارًا، وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 121.08 مليار دولار.

بينانس كوين (BNB):

شهدت BNB ارتفاعًا بنسبة 0.51% لتصل إلى 592.80 دولارًا، فيما بلغت القيمة السوقية لها 83.46 مليار دولار.

سولانا (SOL):

كانت من بين أبرز العملات الرابحة اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 1.53% لتسجل 137.396 دولارًا، وارتفعت بأكثر من 13% على مدار الأسبوع، مع قيمة سوقية بلغت 70.59 مليار دولار.

كاردانو (ADA):

صعدت بنسبة 3.25% إلى 0.6335 دولارًا، بقيمة سوقية تقترب من 22.30 مليار دولار.

دوج كوين (DOGE):

ارتفعت دوج كوين بنسبة 2.40% لتصل إلى 0.1582 دولار، رغم تراجعها الطفيف خلال الأسبوع بنسبة 0.17%.

ترون (TRX):

سجلت TRX تراجعًا يوميًا بنسبة 1.99% لتصل إلى 0.2411 دولارًا، بينما حافظت على استقرار نسبي خلال الأسبوع.

شيبا إينو (SHIB):

ارتفعت بنسبة 4.21% لتسجل 0.00001225 دولارًا، مع أداء أسبوعي إيجابي بنسبة 0.73%.

العملات الأكثر نشاطًا:

بيتكوين وإيثريوم وسولانا وريبل كانت من بين العملات الأكثر تداولًا خلال اليوم، وسط تقلبات واضحة في نطاقات الأسعار.

عملات مثل GALA وTRUMPo وPEPE حققت مكاسب يومية قوية تجاوزت 3%.

كما شهدت عملات ناشئة مثل VeChain وEOS ارتفاعات لافتة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالخيارات البديلة ذات الرسملة الأصغر.

نظرة عامة علي سوق العملات:

تعكس التحركات الحالية في سوق العملات الرقمية حالة من الترقب والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، لا سيما في ظل التذبذب في شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وتبقى العملات الرقمية، وعلى رأسها بيتكوين وإيثريوم، في صدارة الاهتمام، مع مؤشرات تدل على إمكانية استمرار موجة من الارتفاعات في حال تحسن المعنويات السوقية.