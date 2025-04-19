أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتعرض "البوابة نيوز" في هذا التقرير أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصري:

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 51.0534 جنيه

البيع: 51.1917 جنيه

اليورو الأوروبي:

الشراء: 57.9660 جنيه

البيع: 58.1281 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 67.5079 جنيه

البيع: 67.7163 جنيه

الدولار الكندي:

الشراء: 36.7370 جنيه

البيع: 36.8391 جنيه

الفرنك السويسري:

الشراء: 62.4659 جنيه

البيع: 62.6734 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

الشراء: 35.8018 جنيه

البيع: 35.9013 جنيه

الدولار الأسترالي:

الشراء: 32.4649 جنيه

البيع: 32.5681 جنيه

الكرونا السويدية:

الشراء: 5.2517 جنيه

البيع: 5.2677 جنيه

الكرونا النرويجية:

الشراء: 4.8421 جنيه

البيع: 4.8568 جنيه

الكرونا الدنماركية:

الشراء: 7.7621 جنيه

البيع: 7.7851 جنيه

اليوان الصيني:

الشراء: 6.9934 جنيه

البيع: 7.0139 جنيه

أسعار العملات العربية:

الريال السعودي:

الشراء: 13.6052 جنيه

البيع: 13.6427 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 13.8985 جنيه

البيع: 13.9384 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 166.4387 جنيه

البيع: 166.9983 جنيه

الريال القطري:

الشراء: 13.9880 جنيه

البيع: 14.0629 جنيه

الدينار البحريني:

الشراء: 135.4345 جنيه

البيع: 135.8193 جنيه

الريال العماني:

الشراء: 132.5994 جنيه

البيع: 132.9757 جنيه

الدينار الأردني:

الشراء: 71.9062 جنيه

البيع: 72.3046 جنيه

خفض الفائدة

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت منذ آخر خفض للفائدة في عام 2019.