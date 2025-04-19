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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

احتفالية دينية مهيبة برتبة الجمعة العظيمة في كنيسة مار أفرام السرياني - شيربروك

ارشيف
ارشيف
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في أجواء روحانية خاشعة، ترأس الأب الربّان كبرئيل سركيس رتبة الجمعة العظيمة في كنيسة مار أفرام السرياني بمدينة شيربروك، بحضور عدد من المؤمنين من أبناء الجالية السريانية.

 

تلاوة من سفر إشعياء: رمز للفداء والصمت
 

استُهلت الرتبة بقراءة من سفر إشعياء النبي:

«ظُلِمَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ. كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ، وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ»،

وهي آية تعبّر عن آلام المسيح وصبره في طريق الصليب، فكان وقعها مؤثّرًا في نفوس الحاضرين.
 

أجواء من الخشوع والتأمل

تضمنت الرتبة صلوات وأناشيد خاصة بالمناسبة، حيث طغت أجواء التأمل والحزن المقدّس على وجوه المصلّين، مجسّدةً ذكرى آلام السيد المسيح وموته فداءً للبشرية.

 

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