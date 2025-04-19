الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى روما لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن عباس عراقجي، توجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي

شهدت سلطنة عمان مفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين للوصول إلى اتفاقات ترضي الطرفين، ولتقريب وجهات النظر حول ملفات معقدة، أبرزها الملف النووي الإيراني.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات غير المباشرة انطلقت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

إيران ترفض التفاوض تحت الضغط وتتمسك بخطوطها الحمراء

أكدت إيران رفضها التام للتفاوض تحت الضغط، حيث حددت "خطوطها الحمراء" في المحادثات، بما في ذلك "اللغة التهديدية" و"المطالب المفرطة" بشأن برنامجها النووي وصناعتها الدفاعية، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها، حيث أعطى الحكومة الإيرانية مهلة لمدة شهرين لقبول اتفاق يؤدي إلى تقليص برنامجها النووي أو القضاء عليه تمامًا.

ترامب يتمسك بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي.. وعراقجي: قضية تخصيب اليورانيوم "حقًا غير قابل للتفاوض"

وقال ترامب في تصريحات له على متن الطائرة الرئاسية إن "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي" وإنه يريد أن تكون إيران دولة عظيمة، ولكن بدون برنامج نووي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران تعتبر قضية تخصيب اليورانيوم "حقًا غير قابل للتفاوض"، وذلك ردًا على دعوة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوقف عمليات التخصيب.

وقال عراقجي في تصريح رسمي: "حقنا في تخصيب اليورانيوم هو حق مشروع ومعترف به، ولا يمكن التنازل عنه أو طرحه للنقاش". وأضاف محذرًا: "إذا استمر الجانب الأمريكي في إطلاق تصريحات متناقضة، فإن ذلك سيؤدي إلى تعقيد ظروف التفاوض، ويقلل من فرص التوصل إلى تفاهم مشترك".