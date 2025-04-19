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السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم السبت 19 أبريل 2025 وتوقعت الأبراج

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لكل برج صفاته وعلى حسب صفاته تحدد شخصيته ولكل شخصية سلوك ينبئ به، وذلك على حسب صفات كل شخصية، لذا في هذا التقرير نعرض لأهم توقعات الأبراج كل على حسب صفاته.

الحمل 

لديك طاقة عالية تساعدك على إنجاز الكثير من أعمالك.

الثور 

ابتعد عن التوتر المهني ولا تدخل في أحداث غير مجدية.

الجوزاء

تتلقى أخبار مفرحة من صديق فابشر 

السرطان 

تشعر بأنك بحاجة للهدوء والابتعاد عن الضجيج.

الأسد 

يوم مميز.لتخطيط مشاريعك الجديدة وإنجازاتك.

العذراء 

خذ الأمر ببساطة ولا تقلق 

الميزان 

يوم مشرق.. تشعر بطاقة إيجابية 

العقرب 

التزم الهدوء والتركيز 

القوس 

الأمور تتحسن ولديك فرصه لحسم مشكله كانت تؤرقك 

الجدي 

لا تتردد في طلب المساعدة 

الدلو 

رتب أولوياتك وصفي ذهنك 

الحوت 

لا تهمل حدسك فهو دليلك الحقيقي اليوم

برج برج الحوت