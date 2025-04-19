قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

شنت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفًا عنيفًا بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف من الدبابات شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

70 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغت 70 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال.

قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين.. وتطلق قنابل الغاز خلال اقتحام المدن

مساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت منزل المواطن أكرم طقاطقة وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم، حيث اقتحمت مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبلدتي الدوحة والخضر، وجبل الموالح، دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات.

مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في محيط البلدية عند المدخل الغربي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.