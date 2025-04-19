اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفا معسكر الصمع في أرحب شمالي محافظة صنعاء

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن طائرات حربية أمريكية شنت غارتين جويتين استهدفتا معسكر الصمع في مديرية أرحب شمالي محافظة صنعاء.

17 قتيلًا في غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة

وأمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل 17 عاملًا وموظفًا جراء غارات جوية شنتها طائرات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وبث الإعلام التابع لجماعة الحوثي، الصور والمشاهد الأولية لما قال إنها آثار الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

في بيان رسمي، أعلن الحوثيون عن تجدد الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى غرب اليمن، محملين الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد في البحر الأحمر.

وأكدت الجماعة أنها نجحت في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مشددة على استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

غارات أمريكية عنيفة على مواقع استراتيجية للحوثيين

شنت القوات الأمريكية غارات مكثفة على مناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال الساعات الماضية، وصفت بأنها الأعنف منذ استئناف الضربات الجوية في شهر مارس الماضي.

حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع عسكرية استراتيجية في كل من صنعاء، الجوف، والحديدة، بما في ذلك جزيرة كمران، التي تُعد من أبرز المواقع التي تستخدمها الجماعة لتخزين الأسلحة وإخفاء الأنفاق.