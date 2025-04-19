إعلام فلسطيني: 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

58 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة

طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي نفذ غارة جوية على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 58 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة.

قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين.. وتطلق قنابل الغاز خلال اقتحام المدن

مساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت منزل المواطن أكرم طقاطقة وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم، حيث اقتحمت مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبلدتي الدوحة والخضر، وجبل الموالح، دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات.

مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في محيط البلدية عند المدخل الغربي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.