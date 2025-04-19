الجارديان: لندن قدمت لواشنطن مسودة اتفاق لخفض الرسوم الجمركية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المملكة المتحدة قدمت إلى الولايات المتحدة مسودة اتفاق تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ستسافر الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لتناقش مع نظيرها الأمريكي مسودة الاتفاق التجاري.

وأشارت إلى أن المسودة المقترحة تتضمن تدابير تهدف إلى حماية صادرات السيارات والصلب والأدوية البريطانية إلى الولايات المتحدة.

كير ستارمر يناقش الرسوم الجمركية مع ترامب

أمس الجمعة، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا التجارية والاستراتيجية بين البلدين.

وأكد متحدث باسم داونينج ستريت أن المحادثات تركزت على سبل تعزيز التعاون التجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بما في ذلك قضايا حساسة تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والرسوم الجمركية. كما تم التطرق إلى التطورات الأخيرة في أوكرانيا، الملف الإيراني، والأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.

وأشار المتحدث إلى أن ستارمر شدد خلال المحادثات على التزامه القوي بتعزيز التجارة الحرة مع الحفاظ على المصالح الوطنية لبريطانيا، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في تنمية العلاقات التجارية بعد بريكست.

ترامب: الصين تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق

قال دونالد ترامب فيما يخص السياسة التجارية مع الصين، وذلك بعد حالة من الارتباك التي سادت عطلة نهاية الأسبوع بخصوص خطته التجارية. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لن يمر أي خرق للميزانيات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية غير النقدية دون عقاب، خاصة من قبل الدول التي استخدمت هذه السياسات ضدنا، وفي مقدمتها الصين، التي تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق!".

كما أضاف الرئيس الأمريكي: "لم يتم الإعلان عن أي استثناء من التعريفات الجمركية يوم الجمعة الماضي. تلك المنتجات ستظل خاضعة لتعريفات الفنتانيل الحالية بنسبة 20%، حيث سيتم فقط نقلها إلى فئة تعريفات مختلفة. وعلى الرغم من أن الأخبار الكاذبة قد نشرت عكس ذلك، إلا أنها تتجاهل هذا الأمر".