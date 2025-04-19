البطريرك أفرام الثاني يحتفل بطقس سجدة الصليب ودفن المصلوب

في مساء يوم الجمعة 18 أبريل 2025، ترأس البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، رتبة سجدة الصليب ودفن المصلوب، وذلك في كاتدرائية مار جرجس البطريركية في حي باب توما بدمشق.



مشاركة كنسية واسعة

شارك في الطقس إلى جانب قداسة البطريرك كلٌّ من: المطران مار يوسف بالي، المعاون البطريركي، والمطران مار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير من المؤمنين الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة الروحية العميقة.

موعظة روحية حول محبة الفداء

خلال الرتبة، ألقى قداسته موعظة مؤثرة تناول فيها معاني الفداء الإلهي الذي أتمّه يسوع المسيح على الصليب، مظهرًا من خلالها محبة الله العظيمة تجاه البشرية. وأشار إلى أن كثيرين ممن مرّوا بجانب الصليب ظنّوا أن حياة السيد المسيح انتهت هناك، وأن موته كان ختام رسالته، لكن الحقيقة الإيمانية تؤكد أن الصليب كان نقطة الانتصار الكبرى، حيث تمّ الخلاص وقُهر الموت والخطيئة.

إنزال المصلوب ورتبة الدفن

في ختام الرتبة، قام قداسة البطريرك بإنزال المصلوب، وزيّحه بين المؤمنين، في لحظة خشوعية مؤثرة عبّرت عن حزن الكنيسة في هذا اليوم المقدّس، واختُتمت الخدمة بإتمام رتبة دفن المصلوب حسب الطقس السرياني الأرثوذكسي.



