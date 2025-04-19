صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة أم النور للأقباط الكاثوليك ببلنصورة

أُقيمت اليوم، الجمعة 18 أبريل 2025، صلاة الجمعة العظيمة في كنيسة أم النور للأقباط الكاثوليك ببلنصورة، في أجواء مفعمة بالخشوع والتأمل، حيث شارك المصلّون في إحياء ذكرى آلام وصلب السيد المسيح، وفق العقيدة المسيحية وسط ترتيل القراءات الطقسية الخاصة بهذا اليوم المقدس.

مشاركة شعبية واسعة وحضور كنسي مميز

شهدت الصلاة حضورًا كبيرًا من أبناء الرعية، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، الذين قادوا الصلوات والطقوس بحسب الطقس القبطي الكاثوليكي، وسط التزام بالتقاليد الروحية الخاصة بهذا اليوم الذي يُعد من أهم الأيام في الأسبوع المقدس.



رمزية الجمعة العظيمة في الكنيسة الكاثوليكية

تُعد الجمعة العظيمة من أبرز المحطات الروحية في مسيرة الأسبوع المقدس، حيث يتأمل المؤمنون في آلام السيد المسيح وموته على الصليب، ويُركز الطقس في هذا اليوم على الصمت والخشوع والصلوات التأملية، دون إقامة قداس، بحسب الطقس الكاثوليكي.

دعوات للتأمل والصلاة من أجل السلام

في ختام الصلاة، دعا كهنة الكنيسة جموع المؤمنين إلى استمرار التأمل في محبة المسيح التي تجلّت في الصليب، وإلى الصلاة من أجل إحلال السلام في العالم، خاصة في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم.



