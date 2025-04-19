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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رتبة سجدة الصليب في دير مار أنطونيوس الكبير – روما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أُقيمت في دير مار أنطونيوس الكبير في روما، رتبة سجدة الصليب (Rito dell’Adorazione della Santa Croce)، وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والخشوع، وذلك ضمن طقوس أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

مشاركة المؤمنين في لحظة تأمل وصلاة

شارك عدد كبير من المؤمنين والرهبان في هذه الرتبة المقدسة، حيث جثا الجميع بخشوع أمام الصليب المقدس، مستحضرين آلام المسيح وموته الفدائي من أجل خلاص البشرية.

الرتبة بين التقليد والروحانية العميقة

تميّزت الرتبة بطقوسها التقليدية التي تحمل رمزية كبيرة في الليتورجيا الكاثوليكية، بدءًا من تلاوة القراءات الإنجيلية، وصولًا إلى لحظة السجود الفردي أمام الصليب، تعبيرًا عن التوبة والرجاء بالقيامة.

كلمة من رئيس الدير

وقد ألقى رئيس دير مار أنطونيوس الكبير كلمة قصيرة عبّر فيها عن عمق هذا الطقس الروحي، داعيًا الجميع إلى عيش الإيمان بصدق والتأمل في سر الصليب كعلامة حب وغفران.


 


 

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