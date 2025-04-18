إسبانيول يعزز بقاءه في الدوري الإسباني بانتصار على خيتافي

اقتنص فريق إسبانيول فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه خيتافي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب باور 8 بمدينة برشلونة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويصارع إسبانيول من أجل الهروب من دوامة الهبوط للدرجة الأدنى، والبقاء في بطولة الدوري الإسباني، بعد سلسلة نتائج سلبية مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

مباراة إسبانيول ضد خيتافي

ويدين فريق إسبانيول بالفضل في تحقيق هذا الانتصار للاعبه ماراش كومبولا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، قبل أن تزداد معاناة خيتافي في الشوط الثاني، بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعبه كريستانتوس أوتشي في الدقيقة 60.

إسبانيول يعزز موقعه في الدوري الإسباني

بهذا الفوز، رفع فريق إسبانيول رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد خطوة أخرى عن مناطق الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد فريق خيتافي عند 39 نقطة، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر، وذلك بعدما خاض 32 جولة حتى الآن.