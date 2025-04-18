لقب الرجال والسيدات في بالم هيلز.. عسل وجوهر يتوجان ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

فاز ثنائي نادي بالم هيلز، مصطفى عسل، ونوران جوهر، بلقب بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش 2025 للرجال والسيدات ليعزز نادي بالم هيلز ريادتها لرياضة الإسكواش محليًا ودوليًا، بفضل جهود الإدارة في استقطاب أفضل المواهب، ودعم تطوير مستواها للفوز بكبرى البطولات والوصول لصدارة التصنيف العالمي، ودعم صدارة مصر للعبة الإسكواش، للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق ميداليات ذهبية.

نوران جوهر تحتفظ باللقب للعام الثالث

وتمكنت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز المصنفة الأولى عالميًا في الحفاظ على لقب بطولة الجونة للإسكواش للعام الثالث على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على منافستها أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًا بنتيجة 4-1 بواقع أشواط 3-1، 9-11، 11-7، 11-6، 11-7.

مصطفى عسل يهزم على فرج

وفي منافسات الرجال، نجح مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وبطل العالم، في الفوز على المصنف الثاني عالميًا، علي فرج، بنتيجة 3-2 بواقع أشواط 3-2، 6-11، 7-11، 11-9، 11-9، 11-5، ليعزز "عسل" صدارة التصنيف العالمي للاعبين.



سيطرت ثنائي بالم هيلز

ومنذ انضمام مصطفى عسل، ونوران جوهر، لنادي بالم هيلز، حقق اللاعبان بطولات دولية كبرى، كما نجحا في الوصول لصدارة التصنيف العالمي للاعبين.

