ضياء رشوان: معبر رفح محتل وإغلاقه يفاقم الأزمة الإنسانية

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن معبر رفح، المخصص لعبور الأفراد، مغلق بالكامل من ناحية قطاع غزة بسبب احتلاله من قبل إسرائيل، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

القاهرة لم تتوقف عن إدخال المساعدات

وأشار رشوان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن القاهرة لم تتوقف عن إدخال المساعدات، بل تواصل نقل الشاحنات عبر كرم أبوسالم، بعد أن تُحمّل من مصر وتُنسق عمليات دخولها.

وأوضح أن مئات بل آلاف الشاحنات دخلت غزة عبر هذا المسار، في وقت لم تسهم فيه أي جهة أخرى بشكل فعال سوى مصر، باستثناء بعض الإسقاطات الجوية المحدودة.

مصر لن تتوقف عن الضغط السياسي والدبلوماسي لإعادة فتح المعابر

وأكد في ختام حديثه أن مصر لن تتوقف عن الضغط السياسي والدبلوماسي لإعادة فتح المعابر، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة.