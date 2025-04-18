ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضياء رشوان: استقبلت عددًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد

ضياء رشوان
ضياء رشوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن القاهرة استقبلت عددًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بعد أن اشترطت إسرائيل خروجهم من الأراضي الفلسطينية ضمن صفقات التبادل.

وأوضح رشوان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هؤلاء الأسرى يقيمون حاليًا داخل مصر، ويحظون بالرعاية الكاملة من الدولة، التي توفر لهم الأمان والرعاية الصحية والإنسانية.

التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، حتى خارج نطاق الحرب المباشرة، عبر حماية الرموز والمحررين.

وأكد أن تواجد هؤلاء الأسرى في مصر هو رسالة سياسية وإنسانية للعالم، تعكس عمق العلاقة بين القاهرة والشعب الفلسطيني في جميع مراحله النضالية.

الأراضي الفلسطينية الأسرى الفلسطينيين الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان القضية الفلسطينية