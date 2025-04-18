ضياء رشوان: هناك روابط اجتماعية وسياسية عميقة بين المصريين وسكان القطاع

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قطاع غزة كان خاضعًا للإدارة المصرية حتى عام 1967، وهو ما خلق روابط اجتماعية وسياسية عميقة بين المصريين وسكان القطاع.

وأضاف رشوان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذه العلاقة تُعد مصدر ثقة مهمًا للفصائل الفلسطينية تجاه القاهرة، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية التي تُصعب الوصول إلى توافقات موحدة.

القاهرة كانت على الدوام مكان اللقاءات الفلسطينية الكبرى

وأشار إلى أن القاهرة كانت على الدوام مكان اللقاءات الفلسطينية الكبرى، سواء في فترات السلم أو الأزمات، وهو ما لا يتوافر في أي عاصمة أخرى في العالم.

وأكد أن هذه الخصوصية التاريخية تمنح مصر قدرة أكبر على قيادة جهود الوساطة بفعالية، خاصة في الأوقات التي تغيب فيها المبادرات الدولية أو تتراجع.