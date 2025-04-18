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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

انطلاق سجدة الصليب في كاتدرائية أم الزنار بحمص

ارشيف
ارشيف
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أُقيمت مساء الجمعة رتبة سجدة الصليب المقدس في كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار بمدينة حمص، وسط أجواء روحانية مهيبة، ترأسها راعي الأبرشية المطران مار تيموثاوس متى الخوري، يعاونه الأب القس ميخائيل الخليل، وعدد من شمامسة الكاتدرائية، بمشاركة جوقتها التي أضفت عمقًا روحانيًا مميزًا للرتبة. 
 

حضور شعبي واسع ومشاركة مؤثرة

شهدت الكنيسة حضورًا غفيرًا من المؤمنين، الذين شاركوا بخشوع وتأمل في هذه الرتبة المقدسة، والتي تخللتها دورة مهيبة للصليب المقدس وسط الترانيم الحزينة والصلوات، إحياءً لذكرى آلام السيد المسيح وموته فداءً عن العالم. 

المطران الخوري: “يسوع هو ملك المحبة والتضحية”

وفي كلمة مؤثرة ألقاها  المطران، أكد على عظمة محبة المسيح المتجلية في بذله لنفسه على خشبة الصليب، مشددًا على أن يسوع هو الملك الحقيقي، ملك المحبة والتضحية.
 

عرض كشفي موسيقي يختتم الرتبة بروح الإيمان

واختُتمت الرتبة بعرض كشفي موسيقي قدّمه فوج الكاتدرائية الكشفي، مستوحى من أجواء المناسبة، أضفى طابعًا احتفاليًا يعكس روح الإيمان والرجاء لدى أبناء الرعية. 

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