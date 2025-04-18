ضياء رشوان: معاهدة السلام سلاح استراتيجي

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 بعد خمس حروب شكل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، جعل من القاهرة طرفًا يُحسب له حساب في الصراع.

وأشار رشوان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه المعاهدة لم تكن فقط لصالح مصر، بل أسست لإطار إقليمي أوسع، توازن فيه القاهرة بين حقوق الفلسطينيين ومتطلبات الأمن الإقليمي.

وبيّن أن مصر باعتبارها أكبر قوة عسكرية في المنطقة وأفريقيا، تلعب دورًا في التأثير على سياسات الاحتلال، بما يخدم القضية الفلسطينية في الأوقات الحرجة.

وجود قناة دبلوماسية دائمة بين مصر وإسرائيل يمثل ورقة ضغط

وأكد أن وجود قناة دبلوماسية دائمة بين مصر وإسرائيل يمثل ورقة ضغط تتيح لمصر التأثير على صانع القرار الإسرائيلي في لحظات التفاوض أو التهدئة.