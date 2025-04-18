ضياء رشوان: خبرة مصر التاريخية تمنحها مكانة خاصة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يضعها في قلب الشرق الأوسط، وتاريخًا حضاريًا وديموغرافيًا يجعلها فاعلًا محوريًا في كل ما يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذه المكانة الجيوستراتيجية تدعمها مؤسسات بحثية واستخباراتية حول العالم، وتُعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي خاضت كل الحروب الكبرى مع إسرائيل.

لمصر علاقات متجذرة مع مختلف الفصائل الفلسطينية

وأوضح أن لمصر علاقات متجذرة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، سواء السلطة أو المقاومة، ما يجعلها العاصمة الوحيدة التي يمكن أن تلتقي فيها هذه الأطراف على طاولة واحدة.

وأشار إلى أن هذا الامتداد في العلاقات يمكّن القاهرة من القيام بوساطة فعّالة، قائمة على معرفة عميقة بطبيعة الفصائل، وتاريخ الخلافات والتقارب بينها.