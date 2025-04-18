انطلاق خدمة جناز المسيح في كاتدرائية القديس جاورجيوس باللاذقية

في أجواءٍ روحيّة خاشعة، أُقيمت مساء الجمعة ١٨ ابريل ٢٠٢٥ خدمة جناز المسيح في كاتدرائيّة القديس جاورجيوس، برئاسة الميتروبوليت أثناسيوس فهد، راعي أبرشيّة اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس.



مشاركة واسعة من المؤمنين

حضر الخدمة عدد كبير من المؤمنين الذين توافدوا إلى الكاتدرائيّة للمشاركة في هذا الطقس المقدّس، الذي يُعتبر من أهم محطات الأسبوع العظيم المقدّس، حيث يُجسّد آلام السيد المسيح وموته من أجل خلاص العالم.



تراتيل وصلوات تعبّر عن الحزن والرجاء

تخلّلت الخدمة تراتيل جناز المسيح المؤثّرة التي أدّتها جوقة الكنيسة، وسط أجواء من الخشوع والرهبة، مع إضاءة الشموع وحمل الورود، تعبيرًا عن الحزن العميق والرجاء بالقيامة المجيدة.

المطران أثناسيوس: نحيا من خلال الصليب

وفي كلمته خلال الخدمة، أكّد المطران أثناسيوس أن “الصليب هو طريق القيامة، ومن خلاله نحيا ونتجدد”، داعيًا المؤمنين إلى التمسّك بالإيمان والمحبة، والسير على خطى المسيح القائم من بين الأموات.