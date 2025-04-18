ضياء رشوان: مصر وسيط منحاز للشرعية الدولية

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الوساطة المصرية في أزمة غزة لا تنطلق من موقع الحياد، بل من انحياز كامل للشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية المشروعة، وأبرزها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر ليست دولة مراقبة للصراع بل هي جزء أساسي منه

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، إن مصر ليست دولة مراقبة للصراع، بل هي جزء أساسي منه، إذ خاضت حروبًا دفاعًا عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 حتى 1973، ما يجعل تدخلها نابعًا من عمق استراتيجي وتاريخي.

وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وخاصة المتعلقة بمخططات التهجير، تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ما يُعزز من أهمية التحرك المصري المستمر لوقف هذا العدوان.

جهود الوساطة المصرية تأتي بالشراكة مع قطر

وشدد على أن جهود الوساطة المصرية تأتي بالشراكة مع قطر، لكنها تتميز بكونها وساطة قائمة على المبادئ والحقوق، وليست فقط تفاوضًا تقنيًا بين أطراف النزاع.