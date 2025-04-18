مصطفى محمد يسجل هدفًا في هزيمة نانت من رين بالدوري الفرنسي.. فيديو

سجل النجم المصري مصطفى محمد هدف فريقه نانت، خلال المباراة التي خسرها الكناري بهدفين مقابل هدف أمام رين، في لقاء جمع بينهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب روازون بارك، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

استعاد مصطفى محمد حاسته التهديفية من جديد، بتسجيله هدف نانت الوحيد في شباك رين، حيث بدأ أساسيًا في تشكيل فريقه، وغادر ملعب اللقاء لاستبداله في الدقيقة 71.

مباراة رين ضد نانت

تقدم رين على نانت بهدف في الدقيقة 23 عن طريق أدريان تروفيرت، بعدما أهدر زميله أرنود كاليمويندو ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وأحرز مصطفى محمد هدف التعادل لفريق نانت في الدقيقة 54، بعدما استقبل كرة عرضية من زميله لويس ليروكس، ليراوغ مدافع رين، ويسدد الكرة بباطن قدمه في الشباك.

تغيرت الأمور بعد هدف مصطفى محمد، حيث تلقى لاعب نانت ماركوس كوكو بطاقة حمراء في الدقيقة 57، ليستغل رين النقص العددي في صفوف الكناري ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 86 بواسطة محمد قادر ميتي.

أرقام مصطفى محمد

بذلك، خاض مصطفى محمد 26 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 30 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما وصل رصيد رين عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.