انطلاق رتبة الدفن في كنيسة أم النور للسريان الأرثوذكس في عنكاوا بالعراق

أُقيمت مساء اليوم في كنيسة أم النور للسريان الأرثوذكس في عنكاوا مراسيم رتبة الدفن، وذلك بمناسبة جمعة الآلام العظيمة، وسط أجواء روحية مليئة بالخشوع والتأمل في آلام السيد المسيح وموته على الصليب.



مشاركة كنسية واسعة

ترأس المراسيم المطران مار نيقوديموس داوود متي شرف، راعي أبرشية الموصل وكركوك وإقليم كردستان للسريان الأرثوذكس، بمشاركة جمع من الآباء الكهنة الأفاضل، والشمامسة والشماسات، إضافة إلى جمع غفير من الشعب المؤمن الذين امتلأت بهم أروقة الكنيسة.



طقوس تجسد معاني الفداء والخلاص

تخللت الرتبة قراءات إنجيلية، وصلوات طقسية، وترانيم حزينة تعبّر عن الحزن العميق في هذه المناسبة، كما أُعيد تمثيل صلب المسيح ودفنه ضمن الطقس الكنسي السرياني العريق، ما أضفى أجواء إيمانية مؤثرة في قلوب الحاضرين.