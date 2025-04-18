رسائل طه دسوقي في رحيل الفنان سليمان عيد

وجه الفنان طه دسوقي عددًا من الرسائل الإنسانية، بعد وفاة الفنان سليمان عيد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

الرسالة الأولى

نعى الفنان طه دسوقي الفنان سليمان عيد، برسالة وكلمات مؤثرة، ونشر صورة له مع الفنان سليمان عيد، ليشارك بها جمهوره.

جاءت الرسالة الأولى "لا حول ولا قوة إلا بالله

الله يرحمك يا عم سليمان ربنا يرحمك برحمته و يسهل عليك زي ما سهلتها على كل اللي قابلك في الدنيا ويديم إبتسامتك اللي مكانتش بتفارق وشك ويراضيك اكتر ما كنت راضي".

الرسالة الثانية

عاد الفنان طه دسوقي، ونشر رسالة أخرى، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حملت الرسالة الكثير من المعاني الخاصة بفلسفة الموت والحياة.

وجاءت الرسالة الثانية "الموت الفجأة يمكن مش حلو لينا بس بحسه حلو وفي رحمة من ربنا كبيرة للمتوفي نفسه.. وعلى قد الخطفة والوحشة والوجعة اللي بنحسها إحنا عالأرض على قد ما بفرحله ان ربنا سهلها عليه ومعذبوش واهي تذكرة ان الدنيا فانية حقيقي.

الله يرحمك يا عم سليمان أشهد الله أنك كنت من الأخيار الراضين بأمر الله وربنا يجعلك نصيب من سيرتك الحلوة".

اخر الأعمال

شارك الفنان سليمان عيد مع الفنان طه دسوقي، خلال الموسم السينمائي الحالي بفيلم "سيكو سيكو"، والذي حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.