ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إقامة جناز المسيح في كاتدرائية القديس نيقولاوس بدمشق

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أُقيمت مساء الجمعة 18 ابريل 2025، خدمة جناز المسيح في كاتدرائية القديس نيقولاوس في حي الميدان، بدمشق برئاسة  المتروبوليت أنطونيوس (الصوري)، بطريرك زحله وبعلبك، حيث شاركه في الخدمة قدس الأرشمندريت إرمياء (عزام) الوكيل العام، وقدس المتقدم في الكهنة الأب مارون (جبور)، وقدس الأب سلوان (الخوري).
 

زياح الإبيطافيون يجمع الطوائف في شوارع الميدان

عقب انتهاء الصلاة، أقيم زياح الإبيطافيون في شوارع حي الميدان وحوش الزراعنة، حيث التقى بزياح أبناء كنيسة السريان الأرثوذكس، يتقدّمهم المطران بولس (سفر)، في مشهد روحي مميز يجسد وحدة الإيمان في أسبوع الالم 

سوريا أقباط