إقامة جناز المسيح في كاتدرائية القديس نيقولاوس بدمشق

أُقيمت مساء الجمعة 18 ابريل 2025، خدمة جناز المسيح في كاتدرائية القديس نيقولاوس في حي الميدان، بدمشق برئاسة المتروبوليت أنطونيوس (الصوري)، بطريرك زحله وبعلبك، حيث شاركه في الخدمة قدس الأرشمندريت إرمياء (عزام) الوكيل العام، وقدس المتقدم في الكهنة الأب مارون (جبور)، وقدس الأب سلوان (الخوري).



زياح الإبيطافيون يجمع الطوائف في شوارع الميدان

عقب انتهاء الصلاة، أقيم زياح الإبيطافيون في شوارع حي الميدان وحوش الزراعنة، حيث التقى بزياح أبناء كنيسة السريان الأرثوذكس، يتقدّمهم المطران بولس (سفر)، في مشهد روحي مميز يجسد وحدة الإيمان في أسبوع الالم