الرئيس عباس في رسالة عيد القيامة: نؤكد دعمنا للحفاظ على الوجود الفلسطيني المسيحي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه للحفاظ على الوجود الفلسطيني المسيحي في الأراضي المقدسة

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس محمود عباس، ألقاها عضو مجلس وكلاء كاتدرائية في كاتدرائية مار يعقوب في كنيسة القيامة بالقدس.

كاتدرائية مار يعقوب للروم الارثوذكس

وشارك نيابة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين دكتور رمزي خوري ،كما شارك حنا عميرة وعضو اللجنة الرئاسية السفير عيسى قسيسية، في رتبة الجمعة العظيمة في كاتدرائية مار يعقوب للروم الارثوذكس في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة.

عيد مبارك يحمل في طياته الامل والسلام

وفي كلمة الرئيس محمود عباس، ألقاها عضو مجلس وكلاء كاتدرائية مار يعقوب غسان مستكلم، تقدم خلالها بالتهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد من غبطة بطريرك المدينة المقدسة للروم الارثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، والى ابناء الشعب الفلسطيني المسيحيين، متمنياً لهم عيد مبارك يحمل في طياته الامل والسلام.

وقال إن شعبنا وبالرغم من الالم المستمر إلا أننا نؤمن أن الفجر آتٍ، مشدداً على أن العدالة سوف تتحقق في ارضنا، وستقرع أجراس كنيسة القيامة في القدس وكنيسة القديس برفيريوس في غزة، إلى جانب نداء الآذان من المسجد الأقصى المبارك، لتبشر بقيامة الوطن وحرية الإنسان وكرامة الشعوب.