إقامة رتبة دفنة الصليب في إرسالية العائلة المقدسة بأوجسبورج بألمانيا

في أجواء روحانية مميزة، أقيمت رتبة دفنة الصليب يوم الجمعة العظيمة في إرسالية العائلة المقدسة في مدينة أوجسبورج الألمانية، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المسيحية من مختلف المدن الألمانية.



حضور مميز ومشاركة جماعية

امتلأت الكنيسة بالمؤمنين الذين توافدوا منذ ساعات مبكرة للمشاركة في هذه الرتبة التي تُعد من أهم طقوس أسبوع الآلام، وسط التزام واضح بالتعليمات الكنسية والطقوس الليتورجية الخاصة بهذا اليوم المقدس.



تأملات وصلوات

تخللت الرتبة قراءات من الكتاب المقدس وتأملات في آلام السيد المسيح وصلبه، تلاها زياح الصليب حيث سجد الجميع بخشوع أمام الصليب المقدس تعبيراً عن الإيمان العميق بسر الفداء.

أجواء من الخشوع والتقوى

عكست الأجواء حالة من التأمل والخشوع، إذ عبّر المشاركون عن امتنانهم لإحياء هذه المناسبة الدينية في المهجر، ما ساهم في تعزيز روح الانتماء والتمسك بالإيمان والتقاليد الروحية.

شكر وتقدير

وفي ختام الرتبة، توجّه كاهن الإرسالية بكلمة شكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم المبارك، مؤكداً أهمية البقاء موحدين في الصلاة والإيمان، خاصة في زمن الصوم وأسبوع الآلام.