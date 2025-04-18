الدوري السعودي.. القادسية يسقط النصر بمشاركة رونالدو

سقط فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الجمعة، في فخ الهزيمة أمام نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد، في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

انتصار القادسية على النصر، أشعل الصراع على المركز الثالث في الدوري السعودي، وذلك بين 3 أندية، هم: النصر والقادسية وأهلي جدة.

مباراة القادسية ضد النصر

في شوط أول اتسم بالحذر والتكتيك العالي من الفريقين، نجح أصحاب الأرض أخيرًا في فك شفرة دفاع النصر وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب تركي العمار، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهذا الهدف.

ودخل لاعبو النصر الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف ورغبة واضحة في تعديل النتيجة، حتى نجح السنغالي ساديو ماني في هز شباك القادسية في الدقيقة 84.

هدف التعادل

لم تدم فرحة رفاق رونالدو طويلًا، فبعد 3 دقائق فقط من هدف التعادل، نجح المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميونج في إعادة التقدم مرة أخرى لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 87.

تواجد رونالدو في تشكيل النصر الأساسي أمام القادسية، ولعب المباراة كاملة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

بذلك، شارك كريستيانو رونالدو في 27 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع آخرين.

ترتيب النصر والقادسية في الدوري السعودي

بهذا الفوز، رفع فريق القادسية رصيده إلى 55 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، متساويًا في النقاط مع أهلي جدة صاحب المركز الرابع.

في المقابل، توقف رصيد النصر عند 57 نقطة في المركز الثالث، ويبتعد عن الهلال وصيف الترتيب بـ4 نقاط.