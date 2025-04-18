مدينة صافيتا السورية تحيي طقوس جناز السيد المسيح

أحيت مدينة صافيتا بسوريا طقوس جناز السيد المسيح في أجواء روحانية مهيبة، حيث اجتمع المصلّون من مختلف الطوائف لإحياء هذا الحدث الديني الذي يحمل دلالات عميقة في وجدان المؤمنين.

مسيرة الإيمان والرجاء

انطلقت الجنازة من كنيسة القديس جاورجيوس وسط المدينة، وجابت الشوارع المحيطة وسط ترانيم حزينة وأناشيد كنسية تعبّر عن معاني الفداء والتضحية. وشارك في المسيرة جمع غفير من المؤمنين الذين حملوا الشموع وتوشّحوا بالحزن والرجاء.



عدسة ترصد المشهد

وثّق المصوّر أيهم حازم اللحظات المؤثرة بعدسته، حيث التُقطت صور تعبّر عن عمق المشاعر وتفاصيل الطقوس بكل ما فيها من خشوع ووقار.