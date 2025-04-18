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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مدينة صافيتا السورية تحيي طقوس جناز السيد المسيح

ارشيف
ارشيف
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أحيت مدينة صافيتا بسوريا طقوس جناز السيد المسيح في أجواء روحانية مهيبة، حيث اجتمع المصلّون من مختلف الطوائف لإحياء هذا الحدث الديني الذي يحمل دلالات عميقة في وجدان المؤمنين.

 

مسيرة الإيمان والرجاء

انطلقت الجنازة من كنيسة القديس جاورجيوس وسط المدينة، وجابت الشوارع المحيطة وسط ترانيم حزينة وأناشيد كنسية تعبّر عن معاني الفداء والتضحية. وشارك في المسيرة جمع غفير من المؤمنين الذين حملوا الشموع وتوشّحوا بالحزن والرجاء.


 عدسة ترصد المشهد

وثّق المصوّر أيهم حازم اللحظات المؤثرة بعدسته، حيث التُقطت صور تعبّر عن عمق المشاعر وتفاصيل الطقوس بكل ما فيها من خشوع ووقار.

صافيتا سوريا الدخول الانتصاري للسيد المسيح إلى أورشليم