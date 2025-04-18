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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة المنتخب الوطني للصالات النسائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا

نادر رشاد مدرب منتخب
نادر رشاد مدرب منتخب الصالات
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية بقيادة نادر رشاد، قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

قائمة المنتخب الوطني للصالات النسائية

تضم قائمة اللاعبات النهائية للمشاركة في البطولة، كلا من: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة - ملك عمرو محمد - ندى مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين - أمينة وليد - فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

 

أنجولا

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبد الله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، بينما يلتقي المنتخب أمام غينيا في الجولة الثانية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني صباح يوم الأحد المقبل، ويرأس البعثة الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات.

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