كاتدرائية مار مرقس الرسول بالكويت تحتفل بيوم الجمعة العظيمة

احتفلت كاتدرائية مار مرقس الرسول للأقباط الأرثوذكس في الكويت، بيوم الجمعة العظيمة، فى أجواء روحانية مهيبة خلال إقامة صلوات طقس “الدفنة” إحياءً لذكرى آلام وصلب السيد المسيح.



مشاركة واسعة من أبناء الجالية

توافد المصلون منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في هذا الحدث السنوي المقدس، حيث امتلأت الكاتدرائية بالمؤمنين الذين جاءوا للصلاة والتأمل في معاني الفداء والمحبة الإلهية.



الدفنة: طقس يحمل رمزية القيامة

أقيم طقس “الدفنة” في نهاية صلوات الجمعة العظيمة، حيث تم تجهيز الهيكل بشموع وورود بيضاء، في مشهد رمزي يعبر عن دفن السيد المسيح استعداداً لقيامته المجيدة. وشهد الطقس مشاركة وجدانية من جميع الحاضرين وسط ألحان حزينة وأجواء خشوعية.



الكنيسة: الكويت بلد يحتضن الجميع

في كلمة قصيرة، عبّر راعي الكنيسة عن شكره لدولة الكويت على احتضانها لأبناء الطائفة القبطية، مؤكداً أن هذه الأجواء الروحية ما كانت لتكتمل لولا أجواء التسامح والاحترام الديني التي تميز البلاد.