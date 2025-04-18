انطلاق جناز المسيح في كنيسة القديس جورجيوس بالناصرة

انطلقت، مساء الجمعة، خدمة جناز المسيح في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الرينة، الواقعة في منطقة الجليل الأسفل شمال شرقي مدينة الناصرة، بفلسطين وذلك ضمن طقوس يوم الجمعة العظيم حسب التقويم الشرقي.

شارك في الخدمة جمع غفير من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، حيث ساد أجواء الخشوع والرهبة أثناء تلاوة الأناشيد والصلوات الخاصة بهذه المناسبة، التي تحيي ذكرى دفن السيد المسيح بعد صلبه بحسب الإيمان المسيحي.



كاهن الرعية يترأس الصلاة

وقد ترأس الصلاة كاهن الرعية، بمشاركة الشمامسة وجوقة الكنيسة، وتخللتها قراءات من الأناجيل، وأناشيد الحزن التي تعبّر عن آلام المسيح، إضافة إلى الزياح التقليدي الذي يرمز إلى دفن المسيح.

تُعدّ هذه المناسبة من أبرز المحطات الروحية في الأسبوع المقدس، وتُعبر عن عمق الإيمان والرجاء بقيامة السيد المسيح، استعدادًا للاحتفال بعيد الفصح المجيد.