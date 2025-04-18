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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عضوان من الكونجرس الأمريكي يزوران سوريا لمقابلة الشرع

الشرع
الشرع
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وصل عضوان من الكونجرس الأمريكي إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، للقاء مسؤولين سوريين، في أول زيارة يقوم بها نواب أمريكيون إلى الدولة منذ سقوط النظام السابق، بحسب ما ذكرت "رويترز".

 

العضوان هما النائب الأمريكي كوري ميلز من ولاية فلوريدا الأمريكية، الذي يعمل في لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس النواب، ومارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا الأمريكية. كلاهما عضو في الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

لقاء الشرع

وقال شخص ضمن الوفد، في تصريحات لـ"رويترز"، إن ميلز التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع مساء اليوم الجمعة. وناقشا العقوبات الأمريكية وإيران خلال اجتماع استمر 90 دقيقة.

وقال المصدر إن ستوتزمان كان من المقرر أن يلتقي، يوم غد السبت، بالشرع، الذي لا يزال يخضع لعقوبات أمريكية وأمنية بسبب علاقاته السابقة بتنظيم القاعدة.

 

ملف المقاتلين الأجانب

وردا على سؤال حول لقاء الشرع، استشهد ستوتزمان بأمثلة على تعامل إدارة ترامب مع القادة الإيرانيين والكوريين الشماليين.

وقال: "لا ينبغي أن نخاف من التحدث إلى أي شخص،" وأضاف إنه حريص على رؤية كيف ستتعامل الحكومة في سوريا مع ملف المقاتلين الأجانب وتحكم سكان البلاد المتنوعين بشكل شامل.

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