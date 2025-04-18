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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد 91 دقيقة.. مصطفى عسل يُتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

مصطفى عسل
مصطفى عسل
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توج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني ونادي بالم هيلز والمصنف الأول عالميا، بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، في نسختها الـ 13 والتى تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 12 حتى 18 أبريل الجاري.

وحصد "عسل" اللقب عقب فوزه على زميله ونجم نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا علي فرج بنتيجة 3-2.

واستطاع نجم نادي بالم هيلز العودة من بعيد بعد تأخره بشوطين للاشئ قبل أن يعود ويصحح اخطاؤه ويتوج باللقب.

نتائج الأشواط 

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: "6-11، 7-11، 11-9، 11-9، 11-5" في مباراة استغرقت 91 دقيقة.

كان نجم نادي بالم هيلز قد استهل مشواره بالفوز على زميله محمد الشربيني في دور ال32 بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 40 دقيقة، وأعقبه الفوز  على الفرنسي جريجوري مارشيه في ثمن النهائي بثلاثية نظيفة في لقاء امتد 38 دقيقة

وصعد مباشرة لنصف النهائي بعد انسحاب زميله يوسف إبراهيم من مواجهة ربع النهائي بداعي الإصابة، ثم فاز على النيوزيلاندي "بول كول" في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت 73 دقيقة.

لقب عسل الثانى

وحقق "عسل" اللقب الثاني له في مسيرته بعد فوزه ببطولة الجونة عام 2022.

الجدير بالذكر أن علي فرج هو حامل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة الدولية.

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