انطلاق خدمة جناز المسيح في دير سيدة البلمند البطريركي بلبنان

أقيمت خدمة جناز المسيح في دير سيدة البلمند البطريركي بلبنان، مساء الجمعة العظيمة، وسط أجواء من الخشوع والوقار، بحضور لفيف من الآباء الكهنة والرهبان، وجموع المؤمنين الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في هذه المناسبة الروحية العميقة.

ترانيم وقراءات تحاكي آلام السيد المسيح

تخللت الخدمة قراءات من الكتاب المقدس وتراتيل الجناز المؤثرة التي أعادت إلى الأذهان آلام السيد المسيح وموته على الصليب من أجل خلاص البشرية، وشارك الحضور في التراتيل والصلوات، متممين مسيرة الصوم الكبير والجمعة العظيمة.



النعش الرمزي: محط خشوع ومشاركة جماعية

وفي ختام الخدمة، حُمل النعش الرمزي للمسيح في موكب مهيب داخل الكنيسة، حيث طاف الكهنة به وسط المؤمنين الذين انحنوا بخشوع، مقدمين احترامهم وتعبيرهم عن الإيمان العميق بقيامة المسيح.



كلمة روحية تعبّر عن الرجاء بقيامة المسيح

ألقى رئيس الدير كلمة روحية شدد فيها على معاني الفداء والرجاء التي يحملها هذا اليوم، داعيًا إلى الثبات في الإيمان والمحبة، والاستعداد لاستقبال نور القيامة في أحد الفصح المجيد.