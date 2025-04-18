محافظ أسوان يقرر إغلاق طريق توشكى بسبب هبوط أرضي مفاجئ

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عقب علمه وإخطاره بحدوث هبوط أرضى مفاجئ بطريق توشكى بمركز نصر النوبة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الهبوط الأرضى بالطريق، على أن تضم اللجنة متخصصين من الرى والطرق والوحدة المحلية والشركة المنفذة.

هبوط أرضى مفاجئ بطريق توشكى بمركز نصر النوبة

توفير طريق بديل بين قريتى توشكى وأبوسمبل

وأكد محافظ أسوان على أنه للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين المترددين على الطريق تم غلقه مع توفير طريق بديل بين قريتى توشكى وأبوسمبل ، وهو الذى يتزامن مع تكثيف الأعمال والجهود لسرعة معالجة الهبوط بشكل علمى وهندسى محكم لعدم عودته مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى الإنتهاء من طبقة الأساس ، والطبقة الرابطة بشكل كامل لرصف طريق توشكى / عنيبة بطول 5 كم ، والذى يأتى ضمن المشروع المتكامل لرصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 20 كم وذلك بنسبة تنفيذ وصلت لنحو 75 %، وبتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه، والمدرج بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى ليعقب ذلك إستكمال أعمال الرصف بهدف تخفيف أى معاناة عن أهالى نصر النوبة.

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