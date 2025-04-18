مصرع ليلى البرادعي وزوجها فى حادث تصادم بمحور الضبعة

لقيت الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية، وزوجها، مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بالكيلو 177 على محور الضبعة أمام مدخل الريف المصري، وتم نقلهما لمستشفى العلمين النموذجي، وتم التحفظ عليهما بثلاجة المستشفى تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.

كان مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، قد استقبل جثتين هامدتين باسم ليلى مصطفى محمد البرادعي، 64 سنة، وزوجها إبراهيم إبراهيم شكري، 70 سنة، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بالكيلو 177 على محور الضبعة أمام مدخل الريف المصري.