بسبب ‏ماس كهربائي.. حريق بمصنع بلاستيك في الفيوم

‏نجحت قوات الحماية المدنية بالفيوم قبل قليل في السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك، بالمنطقه الصناعية بكوم اوشيم بدائرة مركز شرطة طاميه، دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حريق مصنع بلاستيك بكوم أوشيم



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد بورود بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم، بدائرة المركز.

ماس كهربائي

‏على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبعد جهود مضنية تمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون أي وفيات أو مصابين، ‏وتبين من المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب في اشتعال النيران.



تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.