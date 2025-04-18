وكيل "إسكان النواب": العقار في مصر الأرخص عالميًا

قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقار في مصر منافس من الدرجة الأولى وسيستمر على ذلك.

العقار في مصر أرخص بلا منافس

وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية المحور، أن العقار في مصر أرخص سعر متر بلا منافس بعد الارتفاعات، فالسعر في المتر السكني من 50 إلى 65 ألف جنيه وهو ما يساوي 1100 دولار، في حين أن باقي الدول فيساوي من 1800 إلى 3000 دولار.

فرصة للمستثمرين العرب

وأوضح أن السعر في مصر ما زال أرخص، مؤكدًا أن عدد المشروعات العقارية المرتفع سعرها لا يتجاوز الـ2%، مشيرا إلى أن المشروعات العقارية أصبحت فرصة للمستثمرين العرب لانخفاض السعر، كما أن مصر تتمتع بأعلى عائد استثماري وربحية.