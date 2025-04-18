سباق دراجات بخارية لتنشيط السياحة في رأس البر

استقبلت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة دمياط فريق cairo scooters club قائدى ومحبى الاسكوترز فى مصر خلال جوالاتهم الترويجية للسياحة فى محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أیمن الشهابى محافظ دمیاط، واشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط.

تعاون من الوحدة المحلية لرأس البر

جاء ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة راس البر وكافه الجهات المعنية وباستضافه من شركه رأس البر العالميه للفنادق وتزامنًا مع الاحتفال باعياد شم النسيم وتحت عنوان حيث يلتقى النهر بالبحر اكتشف سحر رأس البر فى الربيع حيث يقضى اعضاء الفريق جوله سياحيه ترفيهيه تسويقيه على مدار يومين داخل مدينة راس البر والاستمتاع بالتقاط الصور واللقطات التذكاريه بأحد اهم الواجهات السياحة الداخليه بجمهورية مصر العربية وأيضًا الاستمتاع بشواطئ المدينة

كما قامت الهيئة بتوزيع شنط قماشية للدعايا للحفاظ على البيئة تضم هدايا تذكاريه كتيبات وكوسترات عن المدينة ومهرجان دمياط.

ما هو فريق كايرو اسكوترز كلوب؟

تأسس فريق كايرو سكوترز كلوبعام ٢٠١١ وضم عددا كبيرا من الاعضاء من مختلف الفئات العمرية بما في ذلك العنصر النسائى ويهدف إلى اعادة اكتشاف مصر السياحية والمساعدة علي تغيير مفهوم ونشر ثقافة ركوب السكوتر لما تمثله من حلول لمشاكل كثيرة وجاءت مهمتها حول الاستمتاع بالقيادة الامنة و نشر قواعدها وتقليل استهلاك الوقود و تخفيف الزحام ونشر ثقافة خدمة المجتمع و العمل التطوعي وربطها بالمتعة الشخصية لقيادة السكوترز.

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود المبذولة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمدينة رأس البر وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، للتأكد من جاهزية الشواطئ المجانية بعدد ٣٨ موقعا موزعة بطول الشاطئ وذلك فى إطار استعدادات المدينة لأعياد الربيع.

وفى صعيد متصل، جاء ذلك وسط تواجد مكثف لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى، بجميع الشواطئ والشواطئ المجانية وذلك لتقديم خدمات الاسعافات الأولية والتوعية للزائرين.

وعلى التوازي، قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالدفع بسيارات الرش لمكافحة الحشرات بالشاطئ ومختلف المناطق بالمدينة.