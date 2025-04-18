رئيس حزب الجيل يكشف أهم مواد قانون العمل الجديد

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل التي أقرها مجلس النواب موضحًا انه يحقق مصالح الأطراف الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال مشيرا إلى أن القانون بمواده المختلفة يتوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان كما يوفر حماية اجتماعية للعمال وسوق عمل جاذب للاستثمار.

أهم مواد قانون العمل الجديد

أكد رئيس حزب الجيل أن قانون العمل الجديد يضم الكثير من المواد التى كانت مطلبا دائما للعمال، والنقابات والأحزاب السياسية مضيفا أن من أهم مواد بالقانون الجديد:

أولا: إلغاء الفصل التعسفي وذلك من خلال إلغاء استمارة 6 وإلزام جهات العمل أن يكون الفصل بحكم محكمة.

ثانيا: منح المرأة والأم حقوق جديدة منها منحها إجازة وضع 4 شهور، وساعة راحة للحامل، وفترتين رضاعة.

ثالثا: جعل تحويل العقد المؤقت لعقد دائم بعد 4 سنوات من توقيعه عقد العمل المؤقت.

رابعا: منح العامل علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني

خامسا؛ اعترف القانون بالعمل عن بُعد والعمل من المنصات الرقمية.

سادسا: كما انشأ صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

سابعا كما تضمن القانون إلزام الشركات ببيئة عمل خالية من التحرش والتنمر

قانون العمل الجديد وضع تعريفًا موسعًا للعمال

أضاف الشهابي، أن قانون العمل الجديد وضع تعريفًا موسعًا للعمال ليشمل كل فئات العمال كما يعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج مهنئا عمال مصر واتحاد نقابات العمال.