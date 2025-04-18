سعر المأكولات البحرية والأسماك مساء اليوم الجمعة 18 إبريل 2025

استقرت اسعار الأسماك والمأكولات البحرية في نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025، داخل سوق العبور للجملة، مقارنة بزيادة السعر خلال الأسبوع الماضي.

سعر الأسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا يتراوح بين 15 و20 جنيها بلكيلو الواحد خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل 2025؛ داخل سوق العبور للجملة رغم انتهاء موسم عيد الفطر المبارك، وذلك لمختلف أنواع الأسماك.

الأسماك النيلية

سجل سعر كيلو البلطي نمرة 1 97 جنيها والبلطي نمرة 2 نحو 85 جنيها والبلطي الأسواني 70 جنيها والفيليه البلطي 250 جنيها والقشر البياض 300 جنيه للكيلو وقشر البياض البلدي 200 جنيه والقشر البياض الخليجي 110 جنيهات والشيلان والقراميط 70 جنيها للكيلو.

سعر المكرونة والبرانيس

سجل سعر كيلو السمك الثعابين 550 جنيها و المكرونة الخليجي 140 جنيها والمكرونة السويسي 150 جنيها والبرانيس الإسكندراني 150 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها للكيلو.

السبيط والكاليماري والكابوريا

سجل سعر كيلو سمك موسي 350 جنيها للكيلو السبيط والكاليماري و السابيا 350 جنيها والقرش 150 جنيها والحدادي 40 جنيها والكابوريا 165 جنيها.

سعر السمك المرجان والبربون

سجل سعر كيلو السمك المرجان نمرة 1 نحو 300 جنيه والمرجان نمرة 2 نحو 160 جنيها والمرجان المجمد 60 جنيها والبربون نمرة 1 نحو 320 جنيها والبربون نمرة 2 نحو 170 جنيها والبربون المجمد 60 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري

بلغ سعر كيلو الدنيس 260 جنيها والجمبري الجامبو 700 جنيه والجمبري نمرة1 نحو 570 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 نحو 500 جنيه والجمبري المجمد 475 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 320 جنيها والبوري نمرة 1 نحو 195 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 130 جنيها للكيلو.