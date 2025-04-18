أهلي جدة يمطر شباك الفيحاء بخماسية في الدوري السعودي

اكتسح فريق أهلي جدة ضيفه الفيحاء بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة أهلي جدة ضد الفيحاء تألقًا لافتًا للنجوم الأجانب في صفوف الراقي الذين قادوا فريقهم لتحقيق فوز كبير.

مباراة أهلي جدة ضد الفيحاء

نجح الأهلي في حسم مباراته ضد الفيحاء مبكرًا بتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، مستغلًا الكرات الثابتة بفعالية كبيرة.

افتتح المدافع البرازيلي المتألق روجر إيبانيز سجل الأهداف في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، ثم عاد مجددًا ليُسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37، بنفس السيناريو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عزز المهاجم الإنجليزي إيفان توني تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثالث.

طرد أورلاندو موسكيرا لاعب الفيحاء

وفي الشوط الثاني، واصل أهلي جدة سيطرته وأضاف هدفين آخرين ليحكم قبضته على المباراة، خاصة بعد طرد أورلاندو موسكيرا لاعب الفيحاء في الدقيقة 48.

وأحرز أيفان توني الهدف الرابع في الدقيقة 68، قبل أن يختتم الجزائري رياض محرز مهرجان الأهداف في الدقيقة 82.

ترتيب أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي

بتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 55 نقطة، معززًا موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)،. بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.