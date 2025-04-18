رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يتفقد معرض زهور الربيع قبل الافتتاح بساعات

قام اليوم الجمعة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يرافقه الدكتور احمد حسن معاون وزير الزراعة المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض والمهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي بالاطمئنان على جاهزية معرض زهور الربيع للافتتاح.



المعرض مفتوح للجمهور لمدة شهر

وقال عزوز المعرض مفتوح يوميا للجمهور عقب الافتتاح مباشرة ولمدة شهر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

ويفتتح غدا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى معرض زهور الربيع في نسخته ال 92 بالمتحف الزراعي في الدقي بحضور بعض الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والاجنبية وذلك بالاشتراك مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو.



