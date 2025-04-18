بمشاركة طارق حامد.. ضمك ينتصر على الخلود في الدوري السعودي

حقق فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، انتصارًا ثمينًا على الخلود بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الرس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

جلس طارق حامد على مقاعد بدلاء ضمك في مباراته ضد الخلود، وشارك بديلًا في الدقيقة 86، بدلًا من زميله طارق عبدالله.

مباراة الخلود ضد ضمك

وعاد طارق حامد إلى قائمة ضمك في المباراة الماضية أمام الوحدة، بعد فترة غياب امتدت إلى 8 أشهر؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري 2024-2025، حيث كانت آخر مباراة شارك بها 28 أغسطس 2024.

وشارك طارق حامد بديلًا مع ضمك أمام الوحدة، قبل أن يشارك في دقائق معدودة في مباراة اليوم أمام الخلود.

أهداف مباراة الخلود ضد ضمك

أنهى رفاق طارق حامد الشوط الأول من مباراة الخلود ضد ضمك، بالتقدم بثنائية دون رد، سجلها جورج نكودو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 18 و45.

وفي الشوط الثاني، قلص ميزياني ماوليدا الفارق لصالح الخلود بهدف في الدقيقة 51، قبل أن يختتم نيكولاي ستانسيو ثلاثية ضمك في الدقيقة 73.

في المقابل، شارك المالي أليو ديانج أساسيًا مع الخلود، ولعب المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد خلال اللقاء.

أليو ديانج

بذلك، شارك ديانج في 25 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليعود إلى صفوف الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

بذلك، خاض طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي 4 مباريات هذا الموسم، منهم مباراتين بديلًا أمام الوحدة والخلود بعد عودته من الإصابة، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

ترتيب الخلود وضمك في الدوري السعودي

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز الـ12.